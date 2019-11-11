吹？吹What？兩球證點吹一場波？

一場職業球賽，一個主球證加兩個旁證，然後場邊仲有個第4球證，都係基本，仲未計依家新加入負責VAR嘅球證。不過，尋晚有場英足盃阿克寧頓對克魯，比賽期間因為主球證同第4球證都相繼受傷，搞到得番兩個球證去執法，連企晒兩邊邊線都唔夠人，咁究竟點算呢？

話算呢場波踢到23分鐘，主球證希亞受傷唔可以繼續吹，於是就要調動第4球證基利頓接替佢執法，今次換球證就阻咗場波3分鐘。不過勁黑仔嘅係，基利頓竟然喺半場前都受傷，即使治理之後，下半場都係唔可以執法。

兩球證接連受傷，下半場連擺個一主球證加兩旁證基本嘢都做唔到，可以點呢？呢個時候，無論係球證、兩邊球會職員同球迷都諗爆頭，諗緊場波係咪要改期？之後就算有人拎埋本球證手冊出嚟研究，都搞唔清點算？最終場波停咗超過一小時，大家就決定由一個主球證加一個旁證吹埋場波，而旁證企邊一邊場，就靠擲毫決定，最終克魯場波贏2比0晉級，都認真搞笑呀！

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