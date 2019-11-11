2手球冇判12碼　利物浦贏曼城哥帥怒吼

英超冠軍前哨戰，利物浦主場戲劇性3:1殺敗曼城！今仗開波冇耐就高潮叠起，阿歷山大阿諾特禁區內手掂到波，球證冇判12碼，轉頭法賓奴泰華利斯射世界波打開紀錄。之後穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼先後頂入，一度拉開比數至3:0，於貝拿度施華追番粒後，阿諾特再次於禁區內用手掂波，球證一樣冇畀12碼，嬲到哥迪奧拿向天大叫「2次、2次」，最終利物浦擊敗曼城，雙方分數差距已去到9分。

今場大戰氣氛濃厚，曼城雖然作客但一開波就反客為主，不斷於前場搶迫令紅軍球員畀個波都難，令安德魯羅拔臣掟界外球久久掟唔出，艾利臣比加亦畀對手逼到跣腳幾乎派膠。5分鐘就出現高潮，曼城進攻右路雙方一拍，個波掂到貝拿度施華隻手彈入禁區，阿古路一揚個波掂到阿歷山大阿諾特隻手，球證示意比賽繼續；利物浦反擊沙迪奧文尼左路出波，曼城勉強解圍，法賓奴泰華利斯遠射世界波入網。呢個時候VAR出場，如果判曼城得到12碼，法賓奴入波就會作廢，一來一回等於兩球；但最後球證冇判12碼，利物浦打開紀錄。

之後曼城狂攻，連續2個罰球斬入禁區勁有威脅，但史達寧頭槌頂斜，洛迪卡斯簡迪亦僅僅掂唔到個波未能追平。13分鐘紅軍快速反擊入多球，阿諾特於自己半場左腳傳靚波到左路，羅拔臣妙傳高波入禁區，穆罕默德沙拿趕到頂入，紅軍領先2:0，哥迪奧拿即時黑晒面。

曼城繼而壓住嚟踢，阿古路禁區內扣入中路右腳狂抽，艾利臣橫身撲出，之後於左路幾個靚組織，安祖利奴一射畀VVD閂到多少中柱彈出。利物浦之後攞番唔少攻勢，37分鐘阿諾特反擊引球去到禁區頂交橫，法明奴左腳勁抽被擋，完半場前法明奴交橫到禁區頂，沙拿第一時間左腳靚射，巴禾飛身撲出，半場主隊領先2球。

換邊後利物浦把握機會入多球，51分鐘佐敦軒達臣右路出個靚高波，沙迪奧文尼伏兵遠柱一頂，巴禾撲到都入，主隊贏到3:0。65分鐘史達寧殺落底線畀文尼同阿諾特夾擊跌到，球證冇判12碼。之後曼城不斷狂攻，其中阿古路門前踢空氣最嘥。78分鐘曼城左路地波傳中，貝拿度施華遠柱左腳射近柱入網追番球。

83分鐘史達寧入到禁區傳中又打中阿諾特隻手，球證再次唔畀12碼，哥迪奧拿場邊激動大叫「2次、2次」，更疑似同現場利迷嘈交。最後利物浦頂得住曼城狂攻贏3:1完場，利物浦12仗11勝1和，曼城則輸到本季第3場，落後紅軍9分僅排第4。