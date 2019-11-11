【有片】哥帥失晒控！怒寸球證：多謝晒

曼城兵敗晏菲路，以1:3不敵利物浦，雙方積分差距已去到9分，藍月亮要衞冕聯賽冠軍難度更高。今戰利物浦贏得極具爭議性，右閘阿歷山大阿諾特上、下半場先後於己方禁區手部掂波，但球證奧利華2次都冇判12碼，VAR睇過後亦冇推翻裁決，難怪領隊哥迪奧拿躁到爆，於場邊不斷向第4球證甸恩大叫「2次、2次」。賽後哥帥同奧利華握手並講「真係多謝」，明顯極度不滿。

開波5分鐘，貝拿度施華於進攻右路用對手一拍、隻手撞到個波入禁區，皮球明顯掂到阿諾特隻手，但奧利華認為唔係12碼，轉頭法賓奴泰華利斯抽個世界波入網，曼城一來一回冇咗2球。半場哥帥已同教練團隊，向在場天空體育記者表示不滿。

去到下半場後段，當時曼城落後1:3，史達寧左路傳中，個波又中阿諾特隻手，奧利華當時位置非常近，一樣揚手話唔係12碼，哥帥喺場邊值頭崩潰，來回仰天長嘯，仲衝向甸恩舉起2隻手指怒叫「已經2次」，嬲到瀕臨崩潰。

賽後哥帥指：「關於12碼，你唔好問我，你去問球證同VAR團隊。曼城今場踢得好好，係今季其中一場踢得最好嘅賽事，有衞冕冠軍水準。」

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