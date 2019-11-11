賽後解碼】高普＋VAR 剋星煮死哥帥

【利物浦、曼城英超巔峰對決，全場雙方埋門不斷，而且又多爭議性場面，球迷當然睇得過癮，但哥迪奧拿就肯定勁難受。曼城賽前落後紅軍6分，哥帥當然希望利用直接對決減至3分，但今場對住職業生涯2大剋星高普同VAR，曼城全失3分都唔意外。

哥迪奧拿教親都係富豪級大球會，巴塞、拜仁、曼城，無論對邊隊都有優勢，但高普就係哥帥天生宿敵，無論帶領多蒙特抑或利物浦，都係哥帥球隊嘅最大威脅。兩位老對手熟晒路，今場高普靠主場戲勢、2大射手各自建功加上法賓奴泰華利斯射入世界波，令哥帥俯首稱臣。今戰賽前，高普Vs哥迪奧拿史上曾出現16次，雙方各贏7次打和2次，今場過後高普正式壓倒哥帥。

由上屆歐聯8強開始，哥迪奧拿見到VAR就驚。次回合主場鬥熱刺，於補時階段入到5:3，但VAR推翻入球令曼城由天堂跌落地獄，慘被熱刺淘汰出局。去到今季聯賽主場再鬥熱刺，補時加比爾捷西斯入到3:2，點知VAR又發現拿樸迪手球在先，曼城唔見2分。去到今場VAR再度不利哥迪奧拿，2大剋星夾擊，哥帥輸波唯有嘆句時也命也。

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