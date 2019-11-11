創2項勁爆數據　文尼真‧利物浦天王！

被譽為本季英超冠軍前哨戰，利物浦喺晏菲路決戰曼城，賽前被哥迪奧拿點名、話佢不時插水嘅沙迪奧文尼，用行動懲罰哥帥，換邊後飛身頂入將比數改寫到3:0，將曼城捱落萬劫不復嘅深淵。除咗係現時球隊聯賽神射手外（7球），文尼於2019年已入咗16個主場英超入球，比其他球員多至少3球，重要性甚至已超越穆罕默德沙拿！

利物浦目前12戰11勝1和，領先次席李斯特城8分，領先死敵曼城9分，文尼肯定係頭號功臣。主場對李斯特城於補時博得12碼，對熱刺同樣博到極刑，作客阿士東維拉又於補時頭槌絕殺對手，若非文尼場場搏到最後1秒，利物浦失分必比依家多。

繼對維拉頂入奠勝球後，文尼今仗再一次用頭槌入波，原來佢加盟紅軍之後已頂入12球，係高治（9球）同安祖卡路爾（3球）嘅頭槌入球數字總和，呢名塞內加爾鋒，速度勁快射術又精，仲要係頭槌王，點夠你玩呀文尼？

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