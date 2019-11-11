炒完車傷住奪金　李慧詩爭先賽無敵！

「牛下女車神」李慧詩（Sarah）競輪賽炒車不過一天，便再度亮相世界盃場地單車賽英國站，帶傷出戰強項爭先賽，一路過關斬將，續在香港時間周一（11日）凌晨與德國新星軒治（Emma Hinze）會師決賽。Sarah直落兩場，以無敵姿態奪得今季第2面金牌，延續爭先賽18個月不敗戰績。

Sarah昨天在競輪賽發生意外，與對手碰撞倒地擦傷右邊大腿近臀部位置，連彩虹戰衣也磨穿了洞。休息一晚後，她貼上膠步出戰200米資格賽，踩出10.758秒排名第4，直接躋身16強。隊友李海恩則以11.174秒排名22位，可惜在24強不敵法國車手古露絲（Mathilde Gros），無緣晉級。

Sarah隨後擊敗美國的Mandy Marquardt和哥倫比亞的Martha Bayona Pineda，闖進4強迎戰德國車手Lea Sophie Friedrich，同樣未受考驗以2：0取勝。Sarah決賽面對老對手軒治，再直落兩場輕鬆取勝，延續爭先賽不敗戰績。

完成兩站世界盃後，港隊將會回到將軍澳單車館主場，出戰11月29日至12月1日舉行的香港站世界盃，繼續力爭明年東京奧運積分。門票現正於城市售票網公開發售（網上／售票處／電話），票價由$30至$200不等。