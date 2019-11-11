【總結】破塵封39年紀錄！字母哥做埋救世主

字母哥打破塵封39年紀錄！安迪杜甘普全場攻入35分16個籃板3次助攻，成為球隊救世主，帶領公鹿以121比119作客險勝雷霆，而且他更成為了80-81賽季的摩西馬龍之後，首位能在賽季頭10場比賽4次轟入30+及籃板15+的球員。

安迪杜甘普今仗上陣36分鐘，19投13中，他更在第三節領球隊打出高潮反超前，雖然雷霆在第四節努力爭取追平，但公鹿完場的三分球成為贏波關鍵。

至於最近成為眾矢之的的湖人，即使勒邦占士拿下今季第四次的「三雙」，但15投僅中5，並在速龍六人得分上雙的情況下，湖人主場以104比113落敗，7連勝被終結！

安東尼戴維斯為湖人攻入全場最高的27分及貢獻了8個籃板，但「大帝」勒邦占士手風不順，今場比賽15投5中取得了13分13籃板15助攻。湖人在半場雖然以60比52領先，但換邊後速龍全力反擊，替補球員都表現不俗，在第三節成功反超前，最終更贏湖人9分，取得三連勝。

今日賽果（前者主場）

木狼 98:100(加時) 金塊

魔術 102:109 溜馬

76人 114:106 黃蜂

雷霆 119:121 公鹿

紐約人 87:108 騎士

太陽 138:112 網隊

拓荒者124:113(加時) 鷹隊

湖人 104:113 速龍

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