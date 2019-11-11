備戰鬥巴林柬埔寨　兩難題考起麥柏倫

為備戰「2022年卡塔爾世界盃外圍賽第二圈」周四（14日）對巴林，及下周二（19日）對柬埔寨的2場主場賽事，香港足球代表隊周一（11日）假將軍澳足球訓練中心進行首課操練。基於入選球員上周末仍有比賽，港隊主教練麥柏倫（Mixu）直言導致球隊準備時間不足，以及傷兵問題加劇，將大大影響賽前部署。

港隊9月初作客被認為全組最弱的柬埔寨，遺憾出師不利只賽和對手，及後兩仗對勁旅伊朗和伊拉克見負，導致現時僅錄得1和2負的欠佳成績。今明兩周主場出擊巴林及柬埔寨，主帥麥柏倫直指前者是一支既快速又有技術的球隊，上輪比賽力挫伊朗足證他們極具威脅，港隊將面臨嚴峻考驗。

面對悲觀形勢，Mixu慨嘆備戰時間不足將令情況雪上加霜：「我哋會盡全力做，但好困難，尤其係陣中有好多球員上周末仲有比賽，令到我哋依家有9個球員受傷，名單仲會有可能改變，但我唔會講名住。」他續指，港隊操練雖有3天，但實質上缺乏足夠時間進行有效率訓練：「場波星期四，但星期日仲有比賽，球員星期一用嚟恢復，而星期三嘅賽前操練練唔到啲咩，即係得番1日練，所有人都知係唔足夠。」

近來因受社會事件影響，民間情緒不安，Mixu期望藉着比賽為球迷帶來歡樂：「上場對伊朗球迷展示咗一次好強大嘅主場威力。只希望呢啲支持唔會影響到比賽，因為球員好需要佢。我好感謝球迷嘅支持，同時希望為球迷帶嚟僅餘嘅快樂，香港人值得有一場美妙嘅比賽。」

開操當日，24位球員齊人報到，艾力士、陳俊樂和羅素等外流球員均有入選。今次決選令人感驚喜的是，近期表現出色的富力R&F前鋒基奧雲尼（Gio），以及冠忠南區門將謝德謙均獲得重召機會。他們在開操當日表現積極，力爭成為正選球員。

基奧雲尼上次獲選已是去年10月對泰國和印尼的兩場友誼賽。今次入選，Mixu直言是因為他近2戰為富力R&F射入3球的出色表現有關。而Gio本人則對此大感興奮：「我住喺到超過10年，好開心可以再代表香港隊，我會傾盡全力去幫香港，畀香港人睇到我有幾愛呢個地方。好期待到時大球場會坐滿人，一齊嚟為香港打氣。」

此外，香港隊今次徵召的24人大軍比往常陣容多一人，Mixu表示是因為左後衞丹尼，將在對巴林一仗中被罰停賽，而對柬埔寨則有機會復出。

香港隊24人大軍名單：

守門員：葉鴻輝（東方龍獅）、謝德謙（冠忠南區）、袁皓俊（理文）；

後衞：羅素（河北華夏幸福）、丹尼、艾里奧、羅梓駿、唐建文（傑志）、徐宏傑（梅州客家）、羅拔圖、梁諾恆（富力R&F）；

中場：鍾偉強、黃威（東方龍獅）、陳俊樂（廣州富力）、黃洋、鞠盈智（傑志）、鄭兆均（理文）、陳肇鈞（冠忠南區）；

前鋒：艾力士（大連一方）、陳廣豪、夏志明（冠忠南區）、基奧雲尼（富力R&F）、辛祖、孫銘謙（和富大埔）。