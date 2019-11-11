專欄輪住嚟　籌備成立獎學金搞好青訓

培育青年球員，建立優質的青訓體系，是讓足運能持續發展進步的不二法門。

在最近幾年的亞洲賽場上，一些非傳統勁旅，如卡塔爾，越南等獲得令人驚喜的成績，重要原因之一就是對青年球員投入大量的資源。香港方面，足總在草根足球做了不少工作，讓足球在社區更普及化。另一方面，除着體院解散了足球部之後，精英青年球員的培育就交給了球會「各師各法」。

理文自2017年創會以來，致力完善我們的青訓系統，但香港訓練場地不足，很多時候青年隊練波都是「打游擊」， 加上生活及學業壓力，令球員每天踢球的時間不夠多，進步較慢。（曾跟一『大哥級』前輩交流，他說日本中學生每天可以花2至3小時在足球上，相信香港年輕球員很難做到）

為擴闊我們的青訓渠道，會方考慮成立一個獎學金計劃，資助有潛質的青年球員到一些有良好青訓系統的國家如西班牙、英格蘭、比利時等升學及訓練，希望日後他們學成歸來後，能貢獻我們香港足球。

當然，成立獎學金並非一朝一夕的事，需要做大量的協調工作，包括聯繫彼邦的學校及球會。不過會方將會積極籌備，希望不久的將來這計劃能正式啟動！

理文足球會

會長 李文恩