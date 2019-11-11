來回地獄又折返　狼隊扭波王悲慘國腳生涯

可能係英超最強突破能力嘅狼隊「扭波王」艾達馬查奧爾，啱啱上星期就度過咗一個過山車嘅起落國腳生涯。喺西班牙出生嘅佢，由於雙親係馬里人，一直都有雙重國籍身份，可以選擇代表其中一個國家。本身想為「狂牛兵團」披甲嘅佢，之前始終唔能夠入選國家隊，甚至連馬里足總上周三都發聲明，話查奧爾已經對西班牙失望，打算召佢入馬里國家隊。

果然，上周五西班牙公布最新一期國家隊名單，係唔見艾達馬查奧爾個名。眼見呢位23歲快翼要投入馬里懷抱，但去到周末，西班牙又因為洛迪高摩連奴因傷退隊，補選咗艾達馬查奧爾入伍。可惜，經過咗周日狼隊對阿士東維拉場波，呢場交出1個助攻嘅艾達馬查奧爾賽後又被驗出受傷，要被逼退出西班牙國家隊。

艾達馬查奧爾今次來回地獄又折返人間之後，西班牙足總宣布，再補選巴黎聖日耳門嘅沙拉比亞，反而艾達馬查奧爾依家又只能做觀眾，去睇國際賽。

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