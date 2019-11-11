一幅相爆驚天秘密　利物浦下季買曼城巨星

英超榜首大戰，曼城輸波輸人？尋晚曼城作客利物浦慘輸1比3，賽後有人影到張相，竟然係一位「藍月亮」球星同利物浦主帥高普及首席前鋒穆罕默德沙拿密斟。早前「紅軍」球迷大搞一個名為「麥巴比2020」活動，想叫球會出年簽呢位法國新人王。不過，自從尋日張相流出之後，家陣「紅軍」迷都改晒口，希望球會出年夏天簽嘅會係奇雲迪布尼囉！

利物浦幾星期前打贏咗場官司，嚟緊有機會同著名體育品牌NIKE簽下一份巨額贊助合約，唔少「紅軍」迷都認定簽咗新約後，會有錢再引入巨星，仲將目標直指向基利安麥巴比添！事實上，麥巴比本身都係NIKE人，所以令唔少「紅軍」迷有呢個寄望，但之後大家了解到買麥巴比嘅轉會費真係隨時超出預算，所以家陣突然浮出咗奇雲迪布尼呢個名，球迷梗係即時將佢變成最新FF對象啦！

究竟迪布尼又同高普及沙拿喺賽後傾乜傾咁耐？報道就冇提到。不過傳媒另外搵到一個迪布尼同沙拿嘅聯繫，就係原來兩人球員生涯初期都效力過車路士，只係都得唔到重用，分別被外借去禾夫斯堡同羅馬，之後先成為世界頂級球星。仲有，二人雖然都係踢過「車仔」，但想當年迪布尼喺2014年1月18日被賣走之後5日，先見到沙拿由巴素利加盟。點都好，佢哋以前冇關係，但將來可能會有。

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