增兵衝冠　利物浦搶簽英超矮腳虎

利物浦在英超榜領導群雄，衝擊球會史上首個英超冠軍形勢大好，不過聯賽仲有漫漫長路，紅軍現時準備在明年1月冬季轉會窗增兵，目標人物就係般尼茅夫翼鋒賴恩費沙，由於費沙明夏與般茅約滿，因此轉會費不會高於1500萬鎊。

根據《talkSPORT》報道，利物浦同般尼茅夫早有合作，紅軍新星哥林威爾遜正是由利物浦外借到般茅，而且發展甚佳，今季至今已攻入5球，表現出色，由於利物浦鋒線兵源充足，哥林威爾遜在般茅發展如意，因此打算畀該小將永久轉會，作為羅致賴恩費沙條件之一。

現年25歲嘅賴恩費沙係蘇格蘭國腳，身高僅1米63，呢位矮腳虎2013年開始效力般尼茅夫，至今上陣161場入20球，期間曾外借葉士域治，上季以14個助攻位列英超助攻榜第2位，1位係交出15個助攻奇雲迪布尼。

賴恩費沙轉會身價原本約為2000萬至2500萬鎊，但由於明夏約滿，明年冬窗可自行傾轉會，轉會費亦下降至1000萬至1500萬鎊，利物浦向呢位擅長助攻嘅翼鋒招手，相信佢好難拒絕。

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