【撕裂】史達寧同祖高美斯開拖　即時禁賽！

隨住「榜首大戰」利物浦3比1擊敗曼城，英超亦暫停戰火進入國際賽期，不過曼城同利物浦嘅「心病」似乎未能平息。據英國《每日郵報》爆料，曼城翼鋒史達寧同利物浦中堅祖高美斯，周一(11號)喺英格蘭集訓期間，於基地嘅飯堂大打出手，要由隊友將兩人分開，事件令領隊修夫基非常憤怒，足總發聲明指史達寧將會被禁踢下場對黑山嘅歐國外！

報道指今次衝突嘅起因，係有人借利物浦贏曼城嘅賽果開玩笑，但係言語就過咗火位，結果史達寧忍唔住「還拖」，一手叉住祖高美斯條頸，其他球員見到即刻衝去制止。英格蘭足總發出聲明證實：「由於史達寧喺隊內製造混亂，佢將唔會出戰周四對黑山嘅歐國外，但仍然會留喺隊中。」消息指球隊內部嘅氣氛已變得好唔尋常，大大影響英格蘭備戰歐國外。

史達寧同祖高美斯喺周日深夜嘅英超大戰中，亦曾經發生爭執，最後要由占士米拿將兩人分開，懷疑兩人因為呢件事而結怨。

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