【特稿】英格蘭「黨爭」累死黃金一代

英格蘭喺歐國外最後衝刺前，爆出史達寧同祖高美斯開拖醜聞，領隊修夫基證實要史達寧即時停賽，係要防止「球會鬥爭喺國家隊散播」，修夫基表示：「唔畀史達寧喺對黑山一仗上陣係正確決定。英格蘭其中一大挑戰同力量，就係能夠將唔同敵對球會嘅球員融合，好不幸佢哋未能平伏嗰場波(利物浦對曼城)嘅情緒。」

事實上，英格蘭國家隊爆出「球會黨爭」早有前科，有碧咸、林柏特、謝拉特在陣嘅「黃金一代」，每次國際大賽都係雷聲大、雨點小，當時多位主力都自爆係被「球會黨爭」拖累。謝拉特喺自傳入面曾表示：「當碧咸、史高斯、朗尼等球員練波，其他球會嘅人都會保持距離，因為大家心入面都有條刺。」呢位利物浦傳奇亦喺電視台講：「當時球員間係互相尊重關係，多於真心戰友。」

曼聯名將里奧費迪南更加指出：「我喺英格蘭永遠唔會同林柏特、泰利、艾殊利高爾(車路士幫)，或者謝拉特、加歷查(利物浦幫)講真心話，因為我唔想佢哋得到資訊，喺球會競爭上得利。」林柏特亦都承認：「我哋並唔憎恨對方，但係好自然咁大家會自成一角。」

目前英格蘭大軍名單之中，最大勢力「黨派」來自利物浦同車路士，各有4人入選(見表)；曼城、熱刺、曼聯、李斯特城同愛華頓各有2人入圍。

利物浦幫(4人)●祖高美斯、阿歷山大阿諾特、佐敦軒達臣、阿歷士張伯倫

車路士幫(4人)●湯姆利、美臣蒙特、譚美阿巴謙、赫臣奧杜爾

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