不一樣的博盡無悔　李玨穎：不想如果

「很老套吧？」每隔幾句話，李玨穎就會這樣問。他說他的青春都是柔道，傷患再多停滯再久，很想放棄還是不能放棄，「因為我不想有如果。」

我點點頭，又搖搖頭。在這個每人都說「博盡無悔」的年代，他說得並不輕巧，恰如一摔一投，挺重的。

位於佐敦的官涌體育館七樓，一百多平方米的舞蹈室，鋪上軟墊，便是香港柔道代表隊的訓練基地。有些隊員需要減重，道袍裏面多穿兩件衣服，還得關掉冷氣。從鞠躬行禮，熱身，反覆演練不同動作、技巧，直到自由對戰，一星期五天，大汗淋漓的三小時，帶點「有難同當」的感覺。

適逢港隊換血，二十歲出頭的李玨穎已經掛著大師兄的名銜。站在前輩梁寶心旁邊，幫忙下達指令，偶爾提點隊友幾句，都是謙遜有禮的模樣。唯獨叫他示範摔倒記者，拍攝宣傳片頭時，他理理腰帶，故作英氣看向鏡頭，才顯露這個年紀男生的逗趣。我問李玨穎柔道的精神是什麼，他說是「禮儀」和「尊重」。先學鞠躬，再打比賽，「可以從根本改變一個人。」

想快，慢慢來

故事好像都是這樣開始的。小二那年，應學校要求參加課外活動，剛好看過一場柔道表演，覺得好玩，便三五成群報讀興趣班。怎想到親身體驗，除了悶還是悶。「小時候好動，滿心期待可以打人，卻被修理得很慘，整天在地上滾來滾去。」他搔搔頭笑道。難過的日子不長，學會摔人技巧後，角色倒轉，小伙子暗暗叫爽，也因為成績優異，中三已經加入港隊，贏過大大小小的青年賽事獎牌，去年更加踏足亞運舞台。漸漸地，除了好玩與否，打人被打，柔道產生許多不同的意義。

「柔道教會我，所有事情都是長年累月的積累，急不來。」李玨穎一字一句地說，想是上過「血淋淋」的一課。「我是很心急的人，總想著明年怎樣，後年怎樣，給自己很多期望。」考完公開試，最青春、最自由的大學五年，恰好大展拳腳，把期望付諸行動。只是方法錯了。「當時只懂盲目舉重，但柔道和舉重是兩回事。結果移動慢了，還間接導致兩邊膝蓋脫臼，去年更要開刀取出碎骨。」動手術，物理治療，動輒休息幾個月。那些日子，他掙扎過。

「我不想有如果」

放棄兩個字，總是難以宣之於口，他卻毫不掩飾，告訴我「絕對想過」。「我已經很努力，為什麼沒進步之餘，還要受傷？明明付出很多，卻好像什麼都得不到。」找來師兄師姐傾訴，其實大多走過相同的路，正正因為付出了，更要扛著，撐下去。「記得梁寶心說：『辛辛苦苦走到這裏，如果你還想追尋什麼，就不要因為一兩個傷患停步。』當時便想，對啊，我不想長大後悔，不想十多年後回想，如果當初堅持下去就好了。我不想有如果。」一口氣說了三次「不想」，蘊藏著清醒過來，很想很想繼續柔道的倔強。「或者最後一事無成，起碼我盡全力，追尋過。」堅持，是對夢想的尊重。

就讀中大體育系四年級，理應可以找到一份薪水不俗的工作。我單方面想像，他朝李玨穎成為體育老師，上下課前，學生鞠躬的畫面，與柔道禮儀重疊。但相較起來，他大概更喜歡後者吧。「運動員生涯短暫，至於老師可以以後再做。畢業後，我想試試全心全意投入柔道，當一個全職運動員。」或者生活不如老師穩定，或者付出和收穫不成正比，還得附帶一身瘡疤。不過，「太穩定會悶，有高有低才是人生嘛。會不會很老套？」其實不會。

撰文：許思彤

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