【隊長魔咒】奧巴美揚攬「暴龍哥」隊友不滿

阿仙奴早前發生格列沙加得罪球迷事件，結果被褫奪隊長資格，估唔到接任隊長嘅奧巴美揚立即又出現爭議。據英國媒體《Athletic》報道，格列沙加係球員投票選出嘅隊長，但奧巴美揚接任就係艾美利選擇，球員對於奧巴美揚同球迷電視台《AFTV》關係密切，尤其同「暴龍哥」Troopz友好頗有微言，令人擔心球隊內部不和。

報道指奧巴美揚好識「控制輿論」，《AFTV》一直被視為散播球迷負面情緒嘅基地，唔少「星級球迷」都係靠瘋狂鬧球隊、球員而名成利就，最經典就係花名「暴龍哥」嘅Troopz，佢嘅歇斯底里式爆粗鬧球員方式成功上位，榮升網紅後做埋足球遊戲代言人等，成功帶起「鬧愛隊上位文化」，據報奧巴美揚就係靠拉攏《AFTV》嘅人，令自己免成「箭靶」，甚至試過邀請「暴龍哥」去佢嘅貴賓廂睇波，非常Friend底。

當然，呢啲以羞辱球員作為成名途徑嘅「球迷」，自然唔受球員歡迎，而奧巴美揚同《AFTV》入面嘅人關係密切，就令一眾隊友不滿。報道曝光後，奧巴美揚亦立即公開反駁，佢喺twitter留言：「啱啱去到加蓬就聽到一大堆廢話，我鍾意同邊個講嘢就同邊個講嘢！」並且留下舉中指嘅emoji反擊。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。