【總結】柏加再踏馬刺主場　主帥公開耍冧

馬刺周二主場迎戰灰熊，主角落在法國球星柏加的退役儀式上，多位名宿都畀面出席，就連法國足球明星亨利都撐場，可惜馬刺未能為柏加助慶，以109比113輸波，遭遇兩連敗。

柏加過去為馬刺奪得了四個總冠軍，並且在2007年成為總決賽FMVP(最有價值球員)，他成為了第10位在馬刺退役的球員，他抱着兒子看着高掛在半空的9號球衣，他的榮休儀式可謂星光閃閃，鄧肯、真路比利、大衛羅拔遜等都是坐上客，球星亨利不停為他拍掌。馬刺主帥普波維治演講相當風趣：「今天就簡單說說，Tony(柏加名字)...(全場歡呼)我想講以前對你嘅身體及心靈嘅折磨，向你道歉，多謝你！事實上我從你19歲一直見到你呢一刻，我覺得自己係世界上最幸運嘅人，當年將皮球交畀呢個年輕細路，依家佢成為名人堂球員。」

不過，馬刺對住灰熊一戰，就被對手的積遜搶晒鏡，他個人攻入24分6籃板5助攻，更領灰熊在第四節打出小高潮再領先，最以4分險勝為球隊終止連敗。

至於占士夏登則再次在第四節發威，單節攻入19，全場為火箭貢獻39分4個籃板9次助攻，率球隊以122比116力挫塘鵝。

今日賽果(前者主場)

快艇 98:88 速龍

勇士 108:122 爵士

活塞 114:120 木狼

塞爾特人116:106 獨行俠

馬刺 109:113 灰熊

塘鵝 116:122 火箭

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