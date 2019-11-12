被譽為未來接班人　陳延澤外圍賽惜負師兄

「我相信，陳延澤是港隊未來的接班人。」昨天的抽籤儀式，總教練何一鳴這樣說。以後補身份參加香港公開羽毛球錦標賽，20歲的陳延澤越級挑戰隊友黃永棋，世界排名相距200多名，結果直落兩局落敗。驟看他與師兄們尚有一段距離，其實逾半時間他都佔據上風，「今天的表現，希望可以達到何sir期望。」

一連五天的香港公開羽毛球錦標賽今天（12日）在紅磡體育館掀開帷幕。由於部分參賽球員退賽，多位港隊成員獲得後補資格，包括世界排名245位的小將陳延澤。外圍賽面對師兄黃永棋，初生之犢不畏虎，早段採取主動領先8：3，但黃永棋沉著應對，一路咬緊比分，戰至刁時成功反勝22：20。第二局情況大同小異，陳延澤曾經領先17：12，但礙於經驗，關鍵球處理略欠成熟，被對手連取7分反超前，終以19：21落敗。

去年李卓耀，今年黃永棋，連續兩屆香港公開賽，對手都是隊友，同樣無緣正賽。但輸贏不代表所有，陳延澤的進步顯而易見，「去年初次參賽，很心急想贏，很想表現自己，太興奮了。」相隔一年，儘管最後幾球有點緊張，被對手打出一段攻勢，仍然能夠咬緊比分，一切都是成長。「現在抱著衝擊心態，一場場慢慢打好，把日常所學發揮出來，累積比賽經驗。」

「桃田賢斗、周天成、香港一哥伍家朗⋯⋯」逐個數著羽毛球壇最頂尖的球手，都是他的目標、借鏡對象。「他們力量、體能各方面都很平均，每一球都很集中，懂得控制比賽節奏。我做得未夠好。」剛剛從喇沙書院畢業，成為全職運動員兩年，陳延澤最想效法爸爸，代表香港出戰大型運動會：「爸爸是前港隊成員，我也想像他一樣，為香港爭光。現在說奧運言之過早，會先爭取2022年亞運資格。」

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