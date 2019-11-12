因結婚輸波？拿度罕有翻臉鬧記者

ATP年終總決賽繼續小組爭逐，日前瑞士天王費達拿輸波之後，周二輪到「世界一哥」拿度不敵德國的衞冕冠軍沙華列夫，然而整場比賽的焦點不是在那方的勝負，而是賽後記招，一向低調的好好先生拿度，被問到是否因新婚而輸波，令他即時火起，並怒罵該記者的提問簡真是「狗屎」。

「泥地王」拿度以2比6、4比6落敗，賽後他否認是傷勢導致輸波，但隨後有記者問他「是否因為與青梅竹馬女友新婚而影響自己的注意力」，這個提問即惹來拿度發火：「坦白講，你真是問我這個問題嗎？這是一個嚴肅問題還是講笑？你是認真嗎？」拿度覺得這個問題欠尊重，繼續反擊：「你要知道我已經與一個女孩生活了15年，我們的生活穩定兼非常正常，是否戴上戒指並不重要，在我來看，我就是一個很普通的人，你是不會明的。」

「OK，我們可以轉去西班牙語，因為這實在是bull***t(狗屎)。謝謝」拿度一向對私事特別是感情事都十分低調，甚至在公開場合談論這些話題，而據悉這位記者過去在拿度的記者會上都問一些奇怪問題，並已多次激怒他。

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