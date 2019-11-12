搵莫他拿助拳　歐陽若曦組鐵三角闖濠江

「第66屆澳門格蘭披治大賽車」將於本月14至17日於澳門東望洋賽道舉行，香港著名車手歐陽若曦（Darryl）今年雖不會出賽，不過他將以車隊總監身份率領Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing車隊參賽，派出10項冠軍「澳門先生」莫他拿，以及2018年中國GT錦標賽冠軍得主的比利時車手皮卡里耶路（Alessio Picariello），力爭GT世界盃冠軍。

連續15年有份出戰澳門大賽車的Darryl今年因為贊助問題無緣參戰，周二（12日）的記者會上，他表示會以另一身份爭冠：「自己比賽贏過很多次，但作為一個車隊總監就未試過，希望今次自己的車隊可以有更好成績，來年我再以車手身份重返這個大賽。」Darryl的車隊與平治車廠合作，找來旗下車手莫他拿及26歲的皮卡里耶路，主力出戰國際汽聯GT世界盃。

皮卡里耶路更會駕駛車隊與街頭潮牌合作駕駛88號Mercedes-AMG GT3戰車，車尾印有日本「龍紋」圖案，寓意帶來好運。這位比利時型男對戰車讚不停，更笑言已和父親約定，假如勝出賽事的話，會一起將這條龍紋在手臂上。

首次出戰澳門大賽車的皮卡里耶路表示，賽前已「做足功課」向Darryl請教有關賽道資料，「昨天我們一起看了幾場賽事，他很有經驗，很開心可以來到他的車隊。東望洋賽道對新手來說是很有挑戰性的賽道，特別是文華東方彎及山路段都需要技術和信心兼備，一個小失誤就足以毀掉你的車子。」這位26歲車手將與莫他拿拍檔出戰，他興奮地說：「我們認識了一段時間，他教了我很多東西，希望我可以學以致用，然後擊敗他！」

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