準爸爸的甜蜜煩惱　黃永棋找回狀態連勝兩場

香港公開羽毛球錦標賽開幕日，黃永棋擊敗師弟陳延澤後，相隔三小時，再戰世界排名54位的丹麥球手史雲遜（Victor Svendsen）。經過三次刁時，黃永棋以22：24先失一局，但他越挫越勇，以21：10、21：15連取兩局反勝，晉級正賽迎戰印尼的基士堤（Jonatan Christie），爭奪16強席位。

比賽最後階段，「香港加油」的聲浪不斷，每次得分，黃永棋都會振臂慶祝，完場更向觀眾席吶喊，仿佛這場勝利等了很久。「最近發生很多事，失去了作為運動員投入比賽、渴望表現自己的心態。」過去幾站公開賽，黃永棋都在32強止步，他形容那是「落到場，什麼都沒所謂」的感覺：「心想又多事處理，又未練好，又不在競技狀態⋯⋯給自己很多藉口，常常打完一局，便覺得累。」

記者追問一番，原來除了右腳的傷患，他還有一個甜蜜的煩惱。跟太太陳祉嘉結婚兩年，明年2月終於迎來新成員。準爸爸的心情，除了緊張，還是緊張。「畢竟第一次嘛。」說著大笑起來，「起初很煩躁，很多東西不懂處理，影響打球表現。我和教練談過，大家都能理解，唯有適應轉變。」今天兩場主場賽事，正正是轉捩點，即使比分、局數落後，他都能夠重新主導節奏，「我在球場不斷想，應該用什麼方法處理每一球，覺得『nothing to lose』，慢慢建立信心。」長呼一口氣，補充道：「終於找回來了。」

去過倫敦奧運，錯過里約奧運，這七年來，黃永棋說高低起跌都經歷過。儘管闖進東京奧運的難度很高，仍會盡力嘗試。「奧運夢一定有，可能2024年都有！」然而孩子明年誕生，他承認「照顧老婆一定擺在第一位」，羽毛球的比重相對減少。幸好太太非常支持黃永棋延續夢想，「她說：『你有夢想就去追，只要知道自己在做什麼就好。』所以羽毛球方面，我也會一路向前。」

其他賽事方面，香港混雙組合鄧俊文／謝影雪以21：17、21：11輕取中華台北的李哲輝／許雅晴，楊銘諾／吳芷柔亦直落兩局擊敗隊友楊盛才／范嘉茵，一起闖進16強。至於外圍賽，男雙張德正／楊銘諾及林偉樂／李權漢順利躋身正賽，女單代表「黑妹」葉姵延和張櫻美同樣奏捷。