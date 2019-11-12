專欄輪住嚟　大家好，我係「爬仔」

各位香港球迷你好﹗我是愉園球員黃智康，在上星期的「菁英盃」分組賽，我首次於港超賽事正選上陣，在此我亦與大家分享自己的足球故事。

我在東涌居住，小時候為離島區隊比賽，這區給人的感覺是「冇乜人踢波」、「係咪唔使練波？」，確實我在區隊時所受的訓練比較簡單，到後來獲選入代表隊梯隊才接觸正式的足球訓練，那時我已13、4歲了。

由區隊獲選入香港U14後，我參加了「亞洲青年運動會」，好快教練就提拔我到U16代表隊，越級挑戰去踢「亞少盃」決賽周，那時候我有「爬仔」這個花名，意思說指我上位速度好快，記得「亞少盃」決賽周對澳洲之役，我有幸落場踢了接近20分鐘，有機會出外我見識到自己的水平與外地球員相比，還有許多不足。

入選U14代表隊後，我就感到要在足球事業方面有發展，就要找一支球隊落腳，因為只在區隊訓練難以再有提升，所以後來加入了橫濱FC(香港)U15青年軍，與張俊軒、袁世傑、林樂勤、謝家榮、林衍廷等人成為隊友，後來大家各有發展，我就隨愉園由丙組踢上港超。

我在「99仔」之中並不突出，但我好喜歡足球，所以在港超亮相比同輩們遲未必是壞事，我不斷付出時間、汗水以爭取出場機會，過程是快樂的，首次正選上陣是新的開始，往後我希望爭取踢更多機會，不論在「菁英盃」或聯賽都為球隊作出貢獻。

愉園

球員 黃智康