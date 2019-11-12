奮鬥17年 「大佬」沈國輝：最緊要痛快！

「人生有幾多個十年，最緊要痛快！」這句電視劇的經典對白，相信許多人仍耳熟能詳。能夠為夢想打拚10年已不容易，在香港當足球員奮鬥17年更是十分難得，剛在去季退役的冠忠南區後衞沈國輝便是其中一位。今季他繼續獲球隊高層賞識，成為南區助教，為他的足球生涯寫下新一章！■圖/文：陳焌鏗

2019至2020球季，是「大佬」沈國輝退役後第一季，轉任球隊助教的他，雖坦言工作內容都是圍繞着足球，但仍需要重新適應：「開頭都有啲唔習慣，以前練完波唔使諗咁多嘢，依家每晚返到屋企都要諗第二日做啲咩。以前做球員，嚟到球場練好啲波，咁就搞掂喇。依家就要令到佢哋練好啲，做好前期工作，呢樣就係最大分別！」

他續說：「正式做球隊助教前，都有啲擔心自己得唔得，始終唔係教小朋友、青年軍，教職業隊每一個細節都要諗得好清楚，其他教練好似Ricky（主教練鄭兆聰）、Cris（助理教練高尼路）、Calvin（領隊貝可泓）都好幫我、畀信心我去做好熱身同體能訓練，初初會有啲緊張，但慢慢做起上嚟個信心都大咗、放鬆咗好多。」

體能大師教波有一套

訪問當日，球隊因日援川瀨浩太正在養傷，在分隊賽中，「大佬」便如昔日一樣，穿上背心在球場上與其他球員一同演練戰術。驟眼看來，「大佬」的球技、體能均未有生疏，但他卻謙稱：「因為自己有郁開，所以暫時都仲未覺得自己跌得好勁，但係咪好似以前咁呢，我就唔敢講喇，哈哈！有時球隊因為有球員受傷導致唔夠人踢分隊賽嘅時候，我都會落埋去踢，雖然主要係輔助佢哋，不過我都好Enjoy！」

南區近季投放不少資源予青訓工作，成效立竿見影，過去兩季南區U18都在「賽馬會青少年聯賽足總盃」封王，上季更捧走聯賽冠軍，成為該季「雙冠王」。能夠取得如此佳績，除主教練呂文輝和青訓總監王子謙居功至偉外，在旁協助鍛鍊年輕球員增進體能的「大佬」亦應記一功。對於培訓年輕球員，「大佬」也有自己一套看法：「始終青年軍連埋比賽一個星期得3課，仲要未必齊人，喺我嘅角度，跑步對足球好重要，每場比賽嘅跑動距離都有10公里以上，所以我成日都會滲入少少跑步嘅訓練。」

「大佬」推介劉穎笙等成大器

今季冠忠南區的新面孔中不乏年輕力量，其中一位便是去季效力凱景的後衞劉穎笙。當日劉穎笙在戰畢首場「菁英盃」後，曾公開感謝「大佬」協助，使他能迅速適應右翼衞、右閘等新位置。

至於「大佬」亦對劉穎笙讚不絕口，認為這位20歲小將吸收力強，假以時日將成大器：「第一場菁英盃佢都踢得有板有眼，只係體能要再增強。佢上季踢凱景累積咗啲比賽經驗，但始終南區同凱景嘅踢法、要求都好唔同，佢今季第一場比賽都冇怯場，做到教練想佢做嘅嘢，所以都有啲嘢睇到！」