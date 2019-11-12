曼城終極自救　1月豪使1億鎊鬥紅軍

曼城剛於英超冠軍前哨戰，以1:3兵敗晏菲路，目前兩大雄師積分相差已拉到9分，比上屆最多積分差距已多2分，衞冕形勢岌岌可危。曼城本季黑黑碰着黑，後防不穩問題尤其嚴重，據英媒指哥迪奧拿已決定於1月增兵，不單會收購中堅，仲希望引入1名中場同1名前鋒。

上季完結後，曼城隊長高柏尼離隊，哥帥本身希望引入哈利馬古尼，不過最後嫌貴放棄出手，最終鑄成大錯。拿樸迪受傷抖到2月、史東斯早前亦要養傷，奧達文迪又經常自爆，最終哥帥要用費蘭甸奴同洛迪卡斯簡迪頂中堅位，開季12場已經輸咗3場，上季全季都係輸咗3場。

據《每日郵報》報道，曼城會於冬季轉會窗出手，收購高柏尼、大衞施華及阿古路接班人，希望可以及時增強實力同利物浦再鬥過。球隊暫時未確認收購目標，但藍月亮買人已刻不容緩，依家就係怕到1月，利物浦於分數上已愈拋愈遠，到時就算買到美斯都太遲。

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