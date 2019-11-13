遲到練波重罰20萬　林柏特治軍罰單曝光

車路士現居英超第3，新任主帥林柏特剛當選10月最佳領隊，同曼聯蘇斯克查比較，林伯治軍能力同成績可謂拋離成條街，佢教波有咩秘訣？近日從球會內部傳出一張超勁罰單可窺一二。

車路士今季可謂重新起步，在林柏特治下，由於年輕球員眾多，球隊定下多項紀律規條同罰則，附有罰款銀碼，罰款金額唔係講笑，例如練波遲到罰款2萬鎊(約20萬港元)，出席活動唔跟大巴都要罰5000鎊，最低消費例如食飯期間電話響，都要罰1000鎊。

仲有最後一項，就係所有罰款要於14日內繳交，逾期繳款就要罰2倍，由於罰款相當重，報道指呢段時間以來，車路士嘅內部紀律異常咁好，甚少有球員犯規。

林柏特早前講過，球隊連勝嘅秘訣係要保持每個球員都咁開心，但睇過呢張罰單，真實情況似乎同表面似乎有好大出入噃。

各項罰則：

1.比賽日遲到早退 2500鎊

2.定時操練遲到 2500鎊+每15分鐘2500鎊

3.健身遲到 1000鎊

4.治療遲到 2500鎊

5.開會遲到 每分鐘500鎊

6.開始訓練遲到 20000鎊

7用餐時電話響 1000鎊

8球隊出行及比賽日着錯衫 1000鎊

9賽後唔跟大巴又冇在48小時前向球隊提出 5000鎊

10拒絕或不合作出席球隊活動

11病及受傷而未於訓練前90分鐘向球隊報告

12睇醫生遲到 2500鎊

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