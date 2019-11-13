仲有兩日 WADA：孫楊應被禁賽8年

國際體育仲裁法庭(CAS)將於本周五(15日)在瑞士舉行聽證會，裁決孫楊藥檢事件。由於對國際泳聯的處罰不滿而上訴到CAS的世界反興奮劑組織(WADA)，希望可以對孫楊處以最多８年的禁賽處罰，如果最終這樣判罰就肯定孫楊緣盡東京奧運，甚至游泳生涯「玩完」。

距離聽證會還有兩天，WADA方面希望對孫楊作出禁賽2至8年，因為他涉嫌違反興奮劑規定，如果他被禁賽，明年東京奧運肯定缺席。其實，孫楊於2014年全國冠軍賽的一次藥檢中，已曾被驗出服用禁藥，當時被禁賽三個月。

今次事件是於2018年9月4日，孫楊與進行賽外檢測人員發生衝突，拒絕交出尿檢樣本，被指其保安人員用鎚仔打碎已密封的血液樣本，並且將行為已被告知可能導致違反反興奮劑規定。後來，孫楊有為事件解釋，國際泳聯的調查小組也接受其說法，對事件裁決孫楊沒有責任，不會作任何處罰，但WADA則向國際體育仲裁提出上訴。這是CAS歷史上第二次公開舉行聽證會，上一次是１1999年。

今次聽證會於周五及周六進行兩天，但結果可能要待明年才公布。

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