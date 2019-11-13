休學一年全力衝過　陳佩琦未來充滿可能！

中六畢業後，陳佩琦決定休學一年，給自己一年時間專注跑步。即將告別青年生涯的她按下「Reset」鍵，洗走「德望女飛人」的設定，重新踏上紅土跑道。16歲的自己、德望的師姐、兒時的對手都是她要追過的人，而在她面前剛好是一段大直路，「現在才19歲，未來甚麼都有可能。」

16歲以11秒85刷新香港青年紀錄之後，陳佩琦一直追着11秒73這個香港紀錄，可惜0.12秒這個距離，比想像的還要大。去年首次參加亞運會，「佩琦」只跑出11秒97，還是差0.24秒。之後更因為DSE的緣故被迫暫別跑道，考試前3個月幾乎完全停止訓練。這段期間，她的師姐兼港隊隊友林安琪在亞錦賽把香港紀錄再度推前至11秒62。苦等多月，陳佩琦終於在5月復出參加全國青年錦標賽。「12秒80……時間比14、5歲時更慢。跑得好差，60多個人參加，最後排40幾。」由於她早在亞青、亞少、全國少年賽登上過頒獎台，今次的表現對「佩琦」來說，完全是不合格，「但有種重新開始的感覺，既擔心又期待。我只可以不斷說服自己，可以慢慢追上來的。」

把握時間「能衝多遠就多遠」

3個月之後，陳佩琦在「第二屆全國青年運動會」女子甲組100米跑出12秒21，雖未能躋身決賽，但總算造出個人今季最佳時間。「5月復操，3個月可以跑回這個時間，進度還好。」她說，這次勉強合格。「不過冠軍的選手（朱翠薇） 其實14、15歲時已經一起參加比賽，我贏過她，她又贏過我。現在她跑到11秒52，老實說我內心難免有點失落。」「佩琦」猛然發現，兒時對手已經拋離自己很遠、很遠。「二青會之後，大部分跑手都會放假，但我沒有，不想浪費時間。」她更選擇休學一年，為的是希望把握青年生涯最後的時間，能衝多遠就多遠。

獨赴日本訓練營「練到抑鬱」

即使到了「Study leave」，「佩琦」也想着跑步，考完試很快就回到田徑場訓練。結果DSE之後她去了6個訓練營，其中3次更是獨自遠赴日本，過了一個她口中的「人生最悲慘的暑假」。「日本的教練會給你定一個訓練計劃，然後你就自己練。大部分時間我都是獨自一個人，練到有點抑鬱。」她乾笑兩聲，續說：「是真的。某天訓練結束之後，我在想午餐吃甚麼好，想着想着，忽然就哭了。」家人、朋友，甚至德望師妹們都給過她無限的支持，但那天她發現世界只剩下自己，和怎麼都超越不了的那個陳佩琦。

三次日本訓練營，漫長的42天，終於學會誠實地面對自己，慢慢也想通一些事。「日本跑手給我很大的啟發。那邊訓練的人很多都是業餘跑手，只是為興趣日練夜練。那種純粹愛跑步、不為成績的熱情感動了我，令我更想認真地跑下去。」

教練有信心將勤補「短」

近月多個本地體育活動都被迫取消，田徑賽事也不能幸免。決心在2020年前再次挑戰青年紀錄的「佩琦」，為爭取機會，近日走到澳洲參加賽事，希望一償心願。

其教練葉啟德亦對愛徒充滿信心：「『佩琦』個子不高，但勝在步頻快、步幅大，而且中國最快的跑手梁小靜，身高與『佩琦』一樣，也不過是1米56吧。我相信只要不斷練習，隨着技術改進，她會繼續進步，有機會再高一個Level。」

圖：許思彤、文：余樂詩

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