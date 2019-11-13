韋拿宣布掛靴　專心做班主

日職神戶勝利船前鋒韋拿周三（13日）突然宣布，踢埋今季就高掛球靴，專心做班主，兩年內帶領一支新軍殺入美職！

呢位37歲嘅前西班牙國腳，中午喺神戶市一間酒店召開記招宣布有關決定，佢話：「我好早就考慮過呢個問題，我嘅決定要考慮埋我嘅家人。以前覺得自己狀態幾好，認為可以為球隊做出貢獻。我唔想咁快收山，希望按自己嘅意願退休，但係依家我決定係時候嘞。」

今季以150萬歐元年薪加盟神戶勝利船，上陣26場入12球嘅韋拿，其實狀態唔錯，踢多一季基本冇問題。不過，佢前日已經宣布，將會搞一支美國USL（相當於美職乙組）新軍昆斯博羅FC，2021年出戰聯賽，目的當然係瞄準美職，所以情願掛靴，專心向領導階層發展。

外號「細路」（El Guaje）嘅韋拿，今年12月3日就滿38歲，佢係西班牙世界盃冠軍隊功臣之一，而且仲係2010年世盃金靴獎得主。

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