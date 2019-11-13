【總結】勒邦占士雙位數助攻　湖人西岸做一哥

湖人上仗被速龍斷攬連勝之後，球隊即作調整，勒邦占士今天為隊友造就很多機會，頻頻助攻，最終以123比115作客擊敗太陽，保住西岸榜首席位。

上仗雖然攞到三雙都未能領湖人贏波，勒邦占士今日轉個角色，為隊友傳球製造不同戰術，又助攻格連入三分球，又同安東尼戴維斯配合，加強內線威力，即使今仗手感一般，但尾段投入一連串的關鍵三分球，帶領紫金兵團重拾勝果。勒邦占士全場得到19分7個籃板及11次助攻，而安東尼戴維斯則貢獻雙雙，射入24分12個籃板及4次助攻，戴維斯在第三節一度因為肋骨被撞而退場，但幸無大礙。

至於另一場鷹隊的楊格打得相當落力，個人為球隊轟入42分，協助鷹隊以125比121險勝金塊，終止連敗。楊格此仗成為全場焦點，為球隊貢獻雙雙的42分4個籃板及11次助攻，雖然金塊爭取反擊，但楊格拍住隊友在第四節打出小高潮續領先，成功阻截對手反攻，驚險贏４分。

今日戰果(前者主場)

溜馬 111:85 雷霆

76人 98:97 騎士

熱火 117:108 活塞

公牛 120:102 紐約人

爵士 119:114 籃網

金塊 121:125 鷹隊

太陽 115:123 湖人

帝王 107:99 拓荒者