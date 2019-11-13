可惜！香港一姐張雁宜因傷退賽

「2019香港羽毛球公開賽」周三（13日）假紅磡體育館如常舉行。香港一姐張雁宜在女單首圈惡鬥世界排名第二、衞冕的日本球手奧原希望，雖在首局七次打成平手，但戰至第二局宣布因傷退賽，無緣16強。

世界排名第29位的張雁宜上月在丹麥公開賽狀態不俗，32強爆冷擊敗當時世界排名第2位的日本名將山口茜後，16強再和里約奧運單打冠軍馬蓮惡鬥59分鐘，僅以20比22、27比29告負。這位香港一姐回到主場首圈迎戰日本勁敵奧原希望，即使過往7次對戰未獲一勝，今場亦一度令對手吃盡苦頭，甫開戰即7度打成平手，令奧原不禁搖頭扁嘴。

不過上屆冠軍奧原希望其後發力，一記強勁抽擊後將比分拉開至14比10，張雁宜力追下以12比21先失一局。第二局張雁宜愈來愈力不從心，令戰況變得一面倒，最終她在連失11分後宣布退賽，止步32強。

「愈打愈痛，再打我怕會加劇傷勢。」張雁宜無奈表示，為免左右腳跟腱傷勢惡化，故決定退賽。「原本我今場想搏一搏，但一發力那組筋腱就會痛，加上奧原是世界級的選手，速度本來就很快，結果打得很吃力。」十月至今張雁宜為爭取奧運積分已岀戰五站賽事，今年還有兩站賽事，她表示會爭取時間休養，會和教練商量再決定會否參賽。

由於世界一姐戴姿穎早前因傷退岀香港賽，今季六度殺入決賽的奧原希望順理成章成為賽事冠軍大熱，16強將會面對世界排名16位、泰國的蓬帕威。