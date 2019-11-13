艾美利時辰到？阿仙奴名宿：我要謝拉特！

阿仙奴今季極度麻煩，近10場聯賽僅勝2場，目前僅排聯賽第6，離第4位曼城已經有8分差距，同真正競爭對手車路士、李斯特城更差9分。唔少球迷甚至兵工廠名宿，都認為艾美利時辰到，其中法國中場比堤就提出個勁特別嘅代替人選，利物浦「神奇隊長」謝拉特！

比堤認為目前兵工廠最欠缺嘅，係一個真真正正具感染力嘅領軍人物：「依家阿仙奴係差一個領袖，一個可以帶畀球隊激情、球員真係尊敬、而且可以給予球隊正確爭勝心態嘅人物。謝拉特就係呢類人。」

「我想阿仙奴嘅領隊，係充滿激情同感情，當佢捉住你隻手，會有觸電感覺。只有呢類人，先可以令阿仙奴球員覺醒。依家阿仙奴球員，大部份其實已經放棄咗艾美利，我已經唔再認得呢隊球隊。雲格辛辛苦苦建立阿仙奴20年，但依家兵工廠已經變得面目全非，所以艾美利係時候離開。」但謝拉特都係等緊教利物浦，睇嚟阿仙奴幾難搵到「神奇隊長」執教喇。

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