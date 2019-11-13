世盃外　硬仗！香港隊主場挑戰巴林

「2022卡塔爾世界盃暨2023中國亞洲盃聯合外圍賽」分組賽周四(14)晚8時戰火重燃，香港隊繼9月後再次主場出擊，在香港大球場擺下擂台迎接巴林的挑戰。縱然香港隊受賽程頻繁、傷兵、停賽等影響，但主教練麥柏倫（Mixu）強調，球隊將奮力應戰，願贏波歸香港！（Now 633、635周四晚上8時直播）

繼伊朗一戰後，香港隊再次主場出擊，雖然球隊賽前只有3日操練，但Mixu揚言：「我哋會盡全力去爭勝，雖然過程會好艱辛，特別係我哋唔能夠喺最理想嘅情況下備戰，加上又有鞠盈智受傷退隊、丹尼停賽，所以情況好嚴峻。不過全部球員都好專業，即使時間好短，但係佢哋都嘗試執行我哋嘅指示，我哋會盡最大努力去應付今場比賽。」今仗對手巴林上場擊敗「亞洲一哥」伊朗，Mixu對此表示不意外，認為巴林、伊朗、伊拉克實力相近。

Mixu同時期望為社會送上正能量：「我哋嘅球迷好好，上場主場對伊朗，球迷為球員送上大量支持，希望佢哋今場可以再次為香港隊打氣之餘，亦希望可以令到香港人透過足球得到快樂！」

至於有望首次於「世盃外」上陣的中堅梁諾恆則表示：「今次喺主場比賽係好期待嘅，因為近排香港發生咗好多事，而我自己覺得體育嘅魔力好大，無論邊11個球員落場都好，無論球迷有冇入場支持都好，希望打場好波畀佢哋睇，喺90分鐘暫時忘記一啲事，好好享受比賽，令市民有番啲笑容！」

世界排名101的巴林目前排小組第二，與榜首的伊拉克同得7分，今仗續派強陣出征，特別是效力捷甲布拉格斯拉維亞的前鋒靴南、過去3場分組賽入2球的中場亞拉斯活等主力都有來港。面對坐擁地利的港隊，主教練蘇沙表示已準備就緒，認為香港與伊朗、柬埔寨是截然不同的球隊，需要保持耐性進攻，會盡一切努力在香港全取3分。他特別提到香港隊的防守反擊和罰球較強，需多加注意。中場艾馬洛則指這是重要的比賽，會執行教練的部署，把勝利帶回巴林！

問及球隊有否擔心香港目前環境時，蘇沙稱：「我哋只會在意一啲我哋控制到嘅事，而我哋做到嘅就係為今場波做好準備。」

■埋嚟睇！埋嚟揀！港隊限量版紀念Tee

「2022世界盃外圍賽」限量紀念版T-Shirt出爐！足總今次一次過推出兩款紀念Tee，分別在周四（14日）及下周二（19日）兩場世盃外主場賽事發售 。是次兩款T-Shirt分別印上80同90年代的足總Logo，而每件T-Shirt均配上精美包裝盒，並設有獨立編號，售價港幣338元。每款限量120件，售完即止。