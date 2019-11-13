香港羽賽　李卓耀過關：為年輕人打氣

周三(13日)舉行的「2019香港公開羽毛球錦標賽」，23歲的李卓耀成為全日唯一一位晉級次圈的香港球手，以直落21比14及21比16擊敗泰國球手譚馬仙(Sitthikom Thannasin)。

「希望可以幫香港人爭一口氣，我覺得到最後我們是可以贏的。」比賽完結一刻，李卓耀高舉6隻手指，他說：「明的人就會明」。香港公開賽是李卓耀連續第五站賽事，他說最近的心情都受到影響，藉着這場勝仗為年輕人打氣：「每次在外比賽見到這些事情發生都很不開心。我的年紀都和他們差不多，大家加油吧。昨晚在這邊打完比賽，其實是回不到體院的，但我不會怪責他們，車過不到就走路吧，我沒所謂。」

這位港隊代表去年原本首圈就要面對中國的石宇奇，但受惠於對手退賽，最後成功打進四強。今天成功晉級後，李卓耀16強將會再對這位世界排名第7位的選手，他表示今年不會想太遠，逐場盡力打好。

另外，香港一哥伍家朗力戰三局下以16比21、21比17及11比21不敵雅加達亞運銅牌得主金廷（Anthony Sinisuka Ginting），無緣晉級16強。