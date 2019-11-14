預咗麥巴比走人　PSG搵到代替人！

要走嘅始終都會走，基利安麥巴比注定要加盟全球最頂級球會，據《馬卡報》報道，巴黎聖日耳門已搵定麥巴比代替者，佢就係巴塞隆拿失寵鋒將基沙文。麥巴比早就被皇馬睇中，現時又有傳利物浦加入戰團，PSG已做好心理準備，萬一留唔住麥巴比，就會力斟基沙文。

《馬卡報》指皇馬已經蠢蠢欲動，希望可以搵麥巴比救亡。早喺麥巴比由摩納哥轉會PSG前，皇馬已出手搶人，但當時麥巴比認為自己年紀尚輕，而且又身為巴黎人，所以希望先為PSG建功立業，之後先出國踢皇馬，但PSG始終唔成氣候，所以都準備離開。利物浦方面即將同NIKE簽贊助合約，後者將會幫紅軍簽入佢旗下其中一粒最大巨星，現時紅軍係歐洲冠軍，而且高普又充滿魅力，故麥巴比願意加盟紅軍亦唔奇。

基沙文今季轉投巴塞，但發揮認真麻麻，到依家15次出場僅入4球，最大鑊係同陣中大佬美斯貌合神離，始終融入唔到球隊，所以PSG如果出手，巴塞相信亦願意放人，或者搵佢作為斟介尼馬嘅籌碼。

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