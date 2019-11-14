【阿King】生銹啦！C朗係時候去美職

正所謂再鋒利嘅刀，都有生銹嘅一日，34歲葡萄牙球王C朗雖然以身體比實際年齡後生見稱，但佢今季表現明顯走下坡，更罕有連續2場被祖雲達斯教練沙利換走。

特別係上場意甲對AC米蘭，C朗只係踢咗55分鐘就被換離場，實在非常罕見，雖然佢發晒脾氣直入更衣室，博到唔少「朗迷」同情，但事實證明沙利調動非常正確，由入替C朗嘅保羅戴巴拿入波，贏1:0。

祖記簽入C朗一大原因，係希望捧歐聯，但上季佢狀態弗爆，搏到盡，都係功敗垂成，今季表現大不如前，恐怕更難幫祖記實現歐聯冠軍前夢，因此，C朗留喺祖記意義已經不大，特別係今次發脾氣事件，令佢同會方關係惡化，大大提升離隊可能性。

至於C朗下一站會去邊？照計應該會去美職，碧咸、伊巴謙莫域、朗尼等球星職業生涯後期都去美職「養老」，皆因歐美文化接近，美國體壇亦擅長包裝，需要搵球星助陣，C朗絕對係佢哋目標。

特別係碧咸創立嘅球會邁阿密國際，將於明年加入美職，隨時邀請C朗加盟，兩位球壇型男合作，肯定成為全球焦點，既可增強邁阿密國際實力，而且仲可以創造巨大商機，兩人一定成為大贏家。

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