【歐國外】C朗返國家隊要爆喇

美斯一仗入2個罰球，VVD帶領利物浦做英超1哥，另一個金球獎候選人C朗，近期則諸事不順，轉會祖雲達斯後未入過罰球，早前歐聯以為入到，怎料被藍斯打劫了入球。

近2場更被領隊沙利中途換走，他當然發脾氣，剛對AC米蘭有傳他於完場前就離場，這實在不合規矩。

於球會頭頭碰着黑，今晚深夜歐國外他為葡萄牙對立陶宛，肯定攞對手出氣，整定立陶宛不好彩。

直播表

周五1:00am 歐國外 土耳其 Vs 冰島

有線604、603台

周五1:00am 熱身賽 保加利亞 Vs 巴拉圭

有線605台

周五3:45am 歐國外 英格蘭 Vs 黑山

有線661、601台

周五3:45am 歐國外 葡萄牙 Vs 立陶宛

有線604、603台

周五3:45am 歐國外 法國 Vs 摩爾多瓦

有線605台

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