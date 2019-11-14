曼城球星同隊友講笑變歧視 被罰停賽

英足總日前就曼城中場貝拿度施華涉嫌種族歧視隊友班捷文文迪進行判決，判罰B施華停賽1場，下仗對車路士停賽，罰款5萬鎊(約50萬港元)，並須接受英足總安排一項教育課程，此判罰在球圈惹起不少爭議。

此案爭議在於，B施華同班捷文文迪其實係老友，B施華喺社交網上載文迪兒時照片，旁邊係一個西班牙朱古力廣告卡通人物，意思係話兩人好相似，點知咁就中招。

就係因為文迪係黑人，話佢似朱古力卡通人物，就構成種族歧視，B施華無奈地刪除推文，其後再留言：「依家唔可以講笑，同你呢類人。」曼城領隊哥迪奧拿更係激到彈起，佢認只係隊友之間講笑，只因為文迪係黑人就變成種族歧視，根本就唔係咁樣。

不過重點係，B施華下場對車路士要停賽，曼城少個人用。

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