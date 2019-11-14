【總結】快艇輸波報喜　保羅佐治明日登場！

周四(14號)NBA常規賽，快艇作客以93比102不敵火箭，MVP巨星李安納雖然施展混身解數，取得26分、12籃板及7次助攻，不過火箭球星占士夏登打到「着晒火」狂轟47分，快艇終歸都要輸波。不過，快艇教練李華士證實，保羅佐治將會在周五(15號)復出，李安納x保羅佐治的合作演出指日可待。

快艇季前招攬李安納及保羅佐治兩大巨星，由於後者5月做完肩部手術後一直休養，焦點自然全投射在李安納身上，不過快艇對保羅佐治寄望極大，教練李華士表明如何將兩人融入球隊，是他的最大挑戰。據報保羅佐治養傷期間，李華士仍不斷演練幾套圍繞保羅佐治的戰術，可見其重要性。

快艇周五對塘鵝是「背靠背」賽事的第2仗，預料李安納會被休息，保羅佐治處子戰將會獨挑大樑。當兩大巨星完全融入球隊，快艇勢必成為冠軍爭逐的一大勢力。另外，湖人雖然有安東尼戴維斯肋骨有傷休戰，但仍憑勒邦占士交出23分同12助攻，主場大勝勇士120比94。

周四常規賽賽果

拓荒者 106:114 速龍

木狼 129:114 馬刺

火箭 102:93 快艇

塞爾特人 140:133 巫師

黃蜂 117:119 灰熊

魔術 112:97 76人

湖人 120:94 勇士

前者主場

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