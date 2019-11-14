留言賀舊將韋拿退役　網民騎劫寸爆艾美利

西班牙名將韋拿尋日宣布季尾退役，曾經喺西甲華倫西亞教波同韋拿合作過嘅阿仙奴領隊艾美利，尋日佢都喺韋拿個twitter度留言祝福，不過勢估唔到之後成班阿仙奴粉絲就騎劫咗個Post，紛紛留言寸爆艾美利，問佢幾時跟埋韋拿退役之類，認真笑爆呀！

對於韋拿掛靴，艾美利留言話：「你一向充滿信心，將球隊放喺首位，為球隊提供幫助。喺我教練生涯能夠同好似你一樣有咁好天賦嘅球員合作，係我嘅榮幸，感謝你嘅一切，祝福你嘅一切，祝福你喺未來面對新挑戰時候一切順利。」

艾美利超友善同親切嘅回應，點知就惹到網民圍攻，當中自然大部份都係「廠迷」，佢哋因為不滿艾美利帶領阿仙奴成績低迷，實行騎劫咗個留言，瘋狂寸爆艾美利：「我認為你係時候同佢一齊退休！」「快走吧！」「同佢一齊退休？」「滾！」「對唔住，艾美利，我曾經支持你一段好長時間，但你依家應該走喇！」「我哋等緊你走嗰日！」韋拿話等今季日職結束後先掛靴，唔知艾美利捱唔捱得到季尾先落台呢？

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