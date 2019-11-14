咩事？伊巴謙莫域叫銀河球迷睇棒球？

瑞典超級球星伊巴謙莫域今年尾約滿美職洛杉磯銀河，究竟去向係點，一直未有正式公布。日前，更有傳銀河為佢開出一份條件唔錯新約，仲話「呂布」都考慮緊，隨時新季續留美職。不過，今日銀河同伊巴謙莫謙就一齊宣布和平「分手」決定，仲互相祝福同感謝對方，相當感人。

銀河喺周三發出嘅聲明話：「球會今日宣布，伊巴謙莫域將唔會參加2020美職賽季，球會同球員都同意唔再合作。」「呂布」喺2018年3月加盟銀河，先後為佢哋出場53次，射入52球同助攻17次。今季，伊巴謙莫域率領銀河打入季後賽8強，可惜係喺4強不效FC洛杉磯。

至於伊巴謙莫域都喺自己Twitter向銀河告別，仲整咗張型爆嘅俯瞰洛杉磯圖：「我來了，我看見，我征服！感謝洛杉磯銀河令我重獲新生。對銀河嘅球迷：你哋想要伊巴謙，我畀你哋伊巴謙。唔好客氣，故事依然繼續......依家返去睇棒球啦！」之前「呂布」話過，美職冇咗佢就冇人睇，依家佢走，所以叫人去番睇棒球。

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