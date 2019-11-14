新卻奧斯！阿仙奴1月購沙加接班人

格列沙加早前搞出大頭佛，激嬲兵工廠球迷，唔單只被褫奪隊長臂章，仲極大機會喺1月被賣走。有人走自然要有人頂，據《每日郵報》表示，阿仙奴已經搵到替代人選，佢就係慕遜加柏22歲防中薩卡利亞。呢名沙加國家隊師弟，今季大熟大勇帶領慕遜加柏做德國1哥，除阿仙奴外，曼聯、拜仁、多蒙特、馬體會同國際米蘭都吼實佢，兵工廠要成功搶人，關鍵就係睇慕遜加柏係咪想沙加回歸。

薩卡利亞潛力無限，佢除攔截力強外，腳法亦非常不俗，最值錢係傳送好有侵略性，周時於中場搶到波，就直接向前傳送致命直線，前德國隊長馬圖斯，就曾大讚薩卡利亞，話佢喺身上見到卻奧斯影子。

據知上個月阿仙奴同利物浦，分別已派代表私下聯絡其經理人，反映對呢位身價約5000萬鎊嘅年輕防中極有興趣。但利物浦方面，因為高普對目前中場感到滿意，所以會放棄收購，對阿仙奴絕對係好事。但兵工廠要面對曼聯直接挑戰，因為尼曼查馬迪勢將離隊，蘇斯克查亦希望搵到代替者。

沙加於16年加盟阿仙奴前，就係效力慕遜加柏，據知呢間德甲老牌球隊，有意搵沙加回巢，有理由相信阿仙奴將搵佢作斟介薩卡利亞嘅籌碼。沙加係瑞士國家隊隊長，同1薩卡利亞有一定交情，或者能促成今次交易。

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