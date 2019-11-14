香港羽神搞掂中國球手！李卓耀8強對安賽龍

「我覺得自己是好運而已。」香港羽毛球運動員李卓耀，在打贏中國球手石宇奇後笑稱，從殺入次圈到現在躋身8強，一步一步走來，他都覺得自己受幸運之神眷顧，「我知道自己有實力才能走到這裡，但也因不同的巧合將我帶到這裡。」

「2019香港公開羽毛球錦標賽」周四（14日）續假香港體育館進行，伍家朗、黃永祺等相繼出局後，李卓耀成為唯一晉級的香港男單球手，在次圈對陣世界排名第7的中國球手石宇奇，他以21：9贏出第一局先拔頭籌，而第二局多次「刁時」讓場上叫喊聲不斷，觀眾大喊「李卓耀好波」、「香港人加油」為他打氣，李卓耀亦不負所望以26：24贏出，直落兩局淘汰對手，完場他更指着左襟的香港區旗，感激觀眾為他打氣。李卓耀8強將火拼丹麥巨人安賽龍。

賽後李卓耀不邀功指是因為對手有傷在身，所以才「夠運」贏出比賽，「我覺得自己表現一般，還差點耐性，不斷只急著要贏出比賽，幸好最後把握到機會。」李卓耀上年在同一比賽打入4強，哪麼今年的目標又會不會是超越去年？「慢慢來吧，贏得一場就一場，是屬於我的，自然就是我的。」

男單另一場比賽，由中國的諶龍對上中華台北的王子維，王子維的世界排名雖比諶龍低22位，但都絕不「手軟」，更先贏一局21：18。第二局戰況同樣膠著，諶龍在10：11落後時，趁著王子維多次因急於搶分的失誤以及自己穩定發揮，連取9分拋離對手，以21：12追平局數。諶龍在決勝局手感發燙，即使王子維「訓身」力追亦未能扭轉局勢，最終諶龍以21：14再贏一局，以總局數2：1淘汰對手，8強會對印度選手斯里坎夫（Kidambi Srikanth）。

鄧謝配信心泉源來自球迷

另外，鄧俊文及謝影雪在混雙16強以22比10及21比15，勇挫馬來西亞的陳炳順及吳柳螢，「鄧謝配」將雙方的對賽紀錄，改寫成4勝1負。謝影雪賽後表示：「比賽期間屢次出現來回板數多的拉鋸，最終我們都拿下分數，增添了我們不少信心，加上主場球迷吶喊助威，有如打了強心針。」