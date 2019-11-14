世盃外　互有攻守！港隊窿窿和巴林

港隊憑羅素(右)等球員將士用命，與排名高44位的對手巴林，賽和0比0。 (陳焌鏗攝)

「2022卡塔爾世界盃暨2023中國亞洲盃聯合外圍賽」分組賽C組賽事，周四（14日）晚假香港大球場上演，由香港主場恭迎巴林。結果，在全場雙方互有攻守的情況下，香港與巴林0比0打成平手，各得一分。

隨着丹尼停賽，以及個別球員因傷倦勤，港隊主帥麥柏倫是役變陣出擊，迎戰世界排名101位的西亞勁旅巴林。防守上由徐宏傑和唐建文分任左、右閘，「雙中堅」則由羅素夥拍是日25歲生日的「細佬」梁諾恆；中場由黃洋大哥領軍，率領羅拔圖及三位年輕球員鄭兆均、陳俊樂和羅梓駿，肩負中場掃蕩，以及為單箭頭基奧雲尼提供輸送的重任。

儘管香港正值多事之秋，但仍有4,541名球迷入場為港隊打氣，港隊球員自然奮力迎戰，務求大踢爭氣波，向大眾發放正能量。甫開賽，上輪1比0擊敗伊朗的巴林即採取主動，舒班和伊斯美哈辛先後在中路策動攻勢，惟邊對防守極具效率的港隊防線，連番的小組滲入都未得得逞，直至26分鐘始取得一次具威脅的攻門，舒班左路傳中，伏兵門前的阿謙美頓起腳竟踢失，錯過先開紀錄的良機。

力保不失的港隊3分鐘後還擊，陳俊樂禁區頂回傳黃洋，後者起腳「省」中客軍守將，基奧雲尼衝前補射不果，皮球落在「樂仔」面前，該名外流廣州富力的中場禁區內快射，惜未能威脅到客軍大門。戰至41分鐘，港隊再遇失波危機，拿沙右邊底線傳中，伊斯美哈辛近傳應一抽，葉鴻輝反應快救出，上半場以0比0完結。

下半場初段，巴林先後憑罰球取得埋門機會，但都未能嘗到甜頭，於60分鐘調入外流捷克的靴南，試圖加強攻力。惟調動未見成效，差點在2分鐘後先失，鄭兆均左邊底線開出罰球，羅拔圖接應衝頂，皮球僅柱邊出底線。3分鐘後，巴林由亞拉斯活回敬一記中距離冷箭，葉鴻輝飛身救出，射得靚，救得仲靚！

港隊在72分鐘作出調動，由鍾偉強入替傷出的羅梓駿，以及辛祖入替基奧雲尼。惟都未能改寫比數，最終雙方以0比0，和氣收場。