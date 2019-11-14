香港隊　麥柏倫︰可惜畀唔到更多球員踢！

「2022卡塔爾世界盃暨2023中國亞洲盃聯合外圍賽」分組賽C組賽事，周四（14日）晚假香港大球場上演，香港隊跟巴林打成0比0平手完場。港隊主教練麥柏倫（Mixu）於賽後感謝球員落力的表現，並強調對球隊能夠力保不失感高興︰「我認為球員踢得好好，佢哋好落力並且展示出為香港隊爭勝嘅欲望，球隊好有紀律，而我哋亦無時無刻培育一啲球員出嚟，我好高興見到球隊保持到零失球！葉鴻輝今日狀態極佳，但我哋亦有啲黃金機會可以贏波。」

Mixu更指，球隊今仗踢出代表作︰「我想喺進攻方面做多些少，我哋喺防守方面做得好好，無論決心、組織同防守嘅走位已經無可再挑剔，不過進攻方面，我認為我哋可以再做好啲，當然進步空間係總會有，不過今場波嘅表現而言，已經向前踏咗好大步，希望球隊可以繼續進步。」

麥帥亦透露，球隊在面對着不少傷患下仍交出表現，而今仗上陣的球員亦令他在下仗選人上增添難題︰「大家都踢得好，亦令佢哋下場被選用機會有增無減，我哋依家需要再觀察球員傷患嘅復康情況，始終有部份球員喺周末受微傷，所以佢哋或者係操練上嘅強度要有所調整，去迎接下場對柬埔寨嘅賽事。我喺更衣室都有同球員講，好抱歉唔能夠派更多球員上場，而喺場上嘅球員亦表現稱職。」