連迪路夫突破盲腸：我知樣點救紅魔！

曼聯本季令人失望，開季後12戰4勝4和4負，積16分僅排第7，現已落後第4曼城9分。紅魔鬼表現不穩，好多魔迷都好沮喪，但中堅域陀連迪路夫表示知道問題所在，如果球員上下可以做到一樣嘢，成績肯定可以直線上升，就係要加強專注力，場場當大戰咁踢！

曼聯本季4場贏波，曾經贏過現時排2、3位嘅李斯特城同車路士，而且又係今季，唯一可以喺利物浦身上拎到分數嘅隊伍，證明球隊打強隊冇問題，反而係鬥實力一般嘅對手頻頻失分，分別輸過畀水晶宮、紐卡素、韋斯咸同般尼茅夫。另外佢哋今季，於領先情況下竟然失咗8分，明顯精神唔夠集中。

連迪路夫話：「曼聯必須改善一點先可以復興、先可以增強贏波機會。有時唔使贏得清脆，總之就係要贏。我哋有個問題，就係面對大戰時候，球隊上下都好集中，個個聯成一線，之後就攞到成績；過幾日對實力一般嘅球隊，曼聯都要當大戰咁踢，唔好自滿，唔好自我感覺良好。通常曼聯開頭都有表現，但20分鐘過後就跌Watt，最後攞唔晒3分。」

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