國足1比2不敵敍利亞 納比憤而辭職

中國足球隊周四(14日)在世界盃外圍賽亞洲區A組關鍵一戰，作客1比2不敵榜首敍利亞，國足輸波後落後對方5分之多，預計爭奪小組首名機會渺茫，只能爭奪4個最佳次名席位，國足主帥納比在賽後記者會上憤怒宣布辭職。

納比在記者會上表示：「雖然中國隊擊敗關島、馬爾代夫等弱旅，但一遇實力稍強球隊，比中國隊更好組織，中國球員就會害怕，沒有鬥志及欲望，無法踢出訓練時嘅水準，這是主帥責任。」

納比又稱：「對方配得上勝利，比國足表現更好，我帶領這支球隊，我不想搶錢，我已賺了非常非常非常多錢，我不想搶錢，現在我宣布辭職，決定不可撤銷。」

國足在中國足協管理下可謂混亂不堪，71歲嘅納比今年初亞洲盃決賽周後國足出局後約滿離隊，中國足協其後改由簡拿華路接手，但成績每況愈下，至今年中宣布納比復任主帥，並徵召數名入籍球員征戰世盃外。

據悉納比享有全球最頂級年薪，高達2000萬歐元(約1.7億港元)，納比在記者會上表示不想搶錢，正是表明年薪再高都不想再執教中國隊。

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