國足1比2不敵敍利亞 納比憤而辭職
2019年11月15日 02:03
東網電視更多新聞短片
(互聯網)
唔止足球睇波，仲有24小時滾動賠率，即時體驗：https://bit.ly/2UmNL0L
中國足球隊周四(14日)在世界盃外圍賽亞洲區A組關鍵一戰，作客1比2不敵榜首敍利亞，國足輸波後落後對方5分之多，預計爭奪小組首名機會渺茫，只能爭奪4個最佳次名席位，國足主帥納比在賽後記者會上憤怒宣布辭職。
納比在記者會上表示：「雖然中國隊擊敗關島、馬爾代夫等弱旅，但一遇實力稍強球隊，比中國隊更好組織，中國球員就會害怕，沒有鬥志及欲望，無法踢出訓練時嘅水準，這是主帥責任。」
納比又稱：「對方配得上勝利，比國足表現更好，我帶領這支球隊，我不想搶錢，我已賺了非常非常非常多錢，我不想搶錢，現在我宣布辭職，決定不可撤銷。」
國足在中國足協管理下可謂混亂不堪，71歲嘅納比今年初亞洲盃決賽周後國足出局後約滿離隊，中國足協其後改由簡拿華路接手，但成績每況愈下，至今年中宣布納比復任主帥，並徵召數名入籍球員征戰世盃外。
據悉納比享有全球最頂級年薪，高達2000萬歐元(約1.7億港元)，納比在記者會上表示不想搶錢，正是表明年薪再高都不想再執教中國隊。
立即參加「賞您睇」：https://tinyurl.com/yxa3a8z8
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。