香港隊　梁諾恆：希望今場係好開始！

香港隊起用了不少年輕華將擔任正選，其中首次在「世盃外」上陣的中堅梁諾恆賽後表示：「今場可以話係天公造美，第一場正選就係喺大球場，對住西亞球隊能夠做到不失球係唔容易，希望呢場波可以帶到正能量畀香港人！」他續說：「希望呢一場係一個好開始，凡事最困難都係第一次，今次做得好，希望畀到信心教練，睇吓遲啲會唔會有多啲出場機會。」

今場比賽同時是「細佬」的25歲生日，他坦言十分難忘：「上年嘅生日我跟香港隊去台灣踢『東亞錦』，但係冇出場機會，今次有機會出場都好多謝教練，因為要佢信一個未踢過正選嘅球員去踢呢場咁重要嘅比賽係困難嘅，佢都要好大勇氣，多謝佢信任我，希望我做到佢嘅要求！」

巴林主教練蘇沙在記招暗示香港隊借傷患來拖延時間，未有尊重比賽。對此，「細佬」明言：「大家喺90分鐘都踢咗場好波，如果佢哋有能力嘅話，一早入咗我哋波。香港隊好多球員都搏到好盡，『阿輝』（葉鴻輝）畀人撞到氣門，『傑仔』（徐宏傑）喺一次飛剷之後都有撞傷，所以我哋唔係貿貿然瞓低。我希望我哋只會專注自己，人哋講咩都唔好理，展望下場可以贏波！」