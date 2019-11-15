香港隊　MVP葉鴻輝：「細佬」表現OK！

「2022卡塔爾世界盃暨2023中國亞洲盃聯合外圍賽」分組賽C組賽事周四（14日）晚於香港大球場上演，在戰畢90分鐘後，港隊成功以0比0戰和巴林，各得1分。

在賽後獲選為最有價值球員的門將葉鴻輝期望今仗能為市民帶來正面影響：「始終唔係贏波，但都希望帶到啲正能量畀市民，我哋做到嘅嘢唔多，只可以落到場踢場好波畀球迷睇！」

球隊今仗在艾里奧受傷、丹尼停賽下，防線僅起用了羅素一名入籍球員，賽後「阿輝」亦大讚首次於「世盃外」上陣的中堅梁諾恆：「整體嚟講佢係OK嘅，開頭可能有少少緊張，但入咗局之後，無論位置定決定，佢嘅表現都係理想嘅。其實佢都仲係好後生，將來中堅位置佢都會係其中一個主力，希望佢攞到更多機會，逐漸穩固自己嘅位置。」不過「阿輝」亦盼望「細佬」能持續進步：「最主要係經驗喇，講身體質素佢唔會差過外援，可能要喺轉身同速度上加強，但係整體嚟講佢係一個好有潛質、能力嘅中堅球員！」

對手巴林主教練蘇沙在賽後記招曾暗示港隊球員多次因傷倒地，以達致拖延時間的目的，認為港隊未有尊重球賽。面對這樣的負面評價，「阿輝」明言無需放在心上：「始終足球係一個有身體碰撞嘅運動，有受傷好正常，無理由我哋一有受傷就話我哋唔尊重比賽，係咪我斷咗腳都要繼續踢先叫尊重比賽呢？球員嘅安全都係好重要，由得佢喇，可能佢唔係咁開心先講呢啲嘢。」