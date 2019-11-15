哈利卡尼半場戴帽　英格蘭贏7比0出線

歐國盃外圍賽周五(15日)凌晨重開，其中A組賽事英格蘭主場大開殺戒，以7比0狂數黑山，贏波後以7戰得18分，提前1輪奪得明年歐國盃決賽周入場券；英軍隊長哈利卡尼表現神勇，於上半場憑2頭1腳連中三元，成為英格蘭第1000場比賽贏波英雄。

開賽11分鐘，芝維爾妙傳右路阿歷士張伯倫抽射破網，英格蘭領先1比0，18及24分鐘，芝維爾先後開罰球及角球入禁區，哈利卡尼搶點兩度頭槌頂入，英格蘭短短時間贏到3比0，哈利卡尼梅開二度，芝維爾已經助攻戴帽。

30分鐘英軍另一次攻勢由拉舒福特終結，勁射破網成4比0，37分鐘，阿歷山大阿諾特右路傳中，哈利卡尼控定轉身抽射死角入網，英格蘭贏到5比0完半場，哈利卡尼亦完成帽子戲法。

下半場英格蘭再入兩球，包括66分鐘車路士小將美臣蒙特射門被對方蘇夫拉域撞入自己龍門擺烏龍，84分鐘另一車路士小將譚美阿巴謙接應新人王查頓辛祖傳中球，門前鏟射成7比0。

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