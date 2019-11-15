一個原因　71%皇馬球迷撐賓施馬主射

巴黎聖日耳門兩位射手尼馬同卡雲尼，曼聯雙星保羅普巴同拉舒福特，都曾經發生爭射12碼情況，呢股風氣吹到西甲皇馬，但「銀河艦隊」比較和平，兩位劊子手熱門人選沙治奧拉莫斯、賓施馬上場西甲對伊巴，各射入1球12碼，看似相安無事。

不過，根據西班牙《阿斯報》調查，71%皇馬球迷認為應該由賓施馬擔任首席劊子手，因為呢位法國前鋒今季西甲已經有9球進帳，以1球優勢力壓美斯，排射手榜第1位，皇馬球迷希望佢可以擊敗死敵巴塞隆拿嘅美斯，奪得金靴獎，所以認為應該將12碼主射權交畀賓施馬。

事實上，賓施馬曾經為皇馬喺正式比賽，8次主射12碼，全部射入，成功率達100%。至於沙治奧拉莫斯雖然係後衞，但佢為皇馬16次射12碼，都入咗15球，命中率非常高，而且佢係隊長，賓施馬好難同佢爭，除非拉莫斯肯成人之美，幫賓施馬爭西甲神射手殊榮。

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